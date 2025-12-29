TOKİ Siirt kura çekimi ne zaman? TOKİ Siirt kura sonuçları ve isim listesi
Türkiye genelinde hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci başlıyor. 81 ili kapsayan proje kapsamında Siirt'te inşa edilecek 1.627 sosyal konut için başvurular tamamlanırken, gözler TOKİ tarafından açıklanan kura tarihine çevrildi. Konut hayali kuran binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut çalışması olarak duyurduğu 500 bin konutluk projede Siirt etabı için geri sayım başladı. Merkez ve ilçelerde yapılacak 1+1 ve 2+1 daireler için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarih resmi olarak duyuruldu. Siirtli vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı günü yakından takip ediyor. İşte TOKİ Siirt kura çekimi hakkında bilgiler...
TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutlar için kura takvimi açıklandı. Yapılan duyuruya göre Siirt'teki kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Siirt'te sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olacak kişiler netleşmiş olacak.
SİİRT TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇEDE OLACAK?
TOKİ sosyal konutlar Siirt merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan ilçelerinde inşa edilecek.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.
1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.