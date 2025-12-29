Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut çalışması olarak duyurduğu 500 bin konutluk projede Siirt etabı için geri sayım başladı. Merkez ve ilçelerde yapılacak 1+1 ve 2+1 daireler için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarih resmi olarak duyuruldu. Siirtli vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı günü yakından takip ediyor. İşte TOKİ Siirt kura çekimi hakkında bilgiler...