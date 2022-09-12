ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Yoksul ve dar gelirli olmak.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

- 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

- Başvuru bedeli olarak 500-TL ‘nin temerküz Banka Şubesine ödenmesi