TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı: İşte 500 bin sosyal konut projesine toplam ve geçerli başvuru sayısı!
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler kura takvimine çevrildi. 1+1 ve 2+1 konutların hak sahiplerini belirleyecek kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Geri sayım sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne toplam ve geçerli başvuru sayısını açıkladı. Peki, TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvuru yaptı? İşte toplam ve geçerli TOKİ başvuru sayısı!
‘’Yüzyılın Konut Projesi’’ ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projeye başvurular geçtiğimiz hafta tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura süreci için geri sayım başladı. 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken Bakan Kurum, projeye toplam başvuru sayısının yanı sıra geçerli başvuru sayısını açıkladı. Peki, TOKİ'ye kaç kişi başvurdu, başvuruların ne kadarı geçerli? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sayısı (toplam ve geçerli)
TOKİ’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? TOKİ BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvuru sayısını açıkladı.
Yüzyılın Konut Projesi'ne toplam 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu belirten Bakan Kurum, tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu.
Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Açıkladığımız günden bu yana büyük bir ilgi gören projemizde dün itibarıyla başvurularımız sona erdi. Ben bu buluşma vesilesiyle toplam başvuru oranını da burada açıklamak istiyorum. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimize umut olmuş, 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için bu projemize başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki milletimiz Yüzyılın Konut Projesi'ne inanmıştır, devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir."
TOKİ KURA TAKVİMİ: TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat tarihine kadar devam edecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
HAK SAHİPLERİNE GÖRE DAĞILIM
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Evler yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN 1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ ÖDEME PLANI
Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları için ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olacak. 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle satışa sunulacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olacak. 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle satışa sunulacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olacak. 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN 1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ ÖDEME PLANI
55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olacak. 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle satılacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olacak. 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle satılacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olacak. 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?
Projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.
Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.