TOKİ’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? TOKİ BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvuru sayısını açıkladı.

Yüzyılın Konut Projesi'ne toplam 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu belirten Bakan Kurum, tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkladığımız günden bu yana büyük bir ilgi gören projemizde dün itibarıyla başvurularımız sona erdi. Ben bu buluşma vesilesiyle toplam başvuru oranını da burada açıklamak istiyorum. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimize umut olmuş, 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için bu projemize başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki milletimiz Yüzyılın Konut Projesi'ne inanmıştır, devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir."