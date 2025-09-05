Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza %25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı mı, kimler yararlanabilir, kampanyanın şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...