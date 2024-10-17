Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası sona eriyor! İşte TOKİ indirim kampanyası şartları

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son gün! İşte başvuru şartları

        23 Eylül tarihinde başlayan TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 18 Ekim Cuma günü sona eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yılın belli dönemlerinde ev ve işyeri peşin ödemelerinde kalan borcun yüzde 25 indirimli bir şekilde ödeme imkanı sunuyor. İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru şartları ve son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 23:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yüzde 25 indirim kampanyasında son güne girildi. TOKİ'den ev veya işyeri alan vatandaşlar kalan borcun peşin ödemesi durumunda yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

        2

        TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN!

        TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası, 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

        3

        TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

        Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

        Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

        4

        TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek.

        2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

        Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        5

        KISMİ ÖDEMEYE İNDİRİM KOLAYLIĞI

        Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

        Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

        6

        TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

        İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

        Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

        Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

        TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM HESAPLAMA

        TOKİ taksit ödeme planı e-Devlet yada TOKİ'nin internet adresinden öğrenilebilecek. e-devlet üzerinden hesaplama yapacak olanlar, ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet adresinde giriş yaptıktan sonra 'Konut / İş Yeri Taksit Ödeme Planı ve Emlak Vergisi Sorgulama' ekranında tıklayacaklar. Ardından TOKİ iş yeri ya da konut taksit planı görüntülenebilecek.

        E-DEVLET TOKİ TAKSİT VE ÖDEME PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        AB'nin Elon Musk'a uygulayacağı cezanın boyutu büyüyebilir
        AB'nin Elon Musk'a uygulayacağı cezanın boyutu büyüyebilir
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Vekilcell!
        Vekilcell!