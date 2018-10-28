TOKİ Başkanı Ergün Turan anlattı

Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ için yenilenebilir enerjinin önemli olduğunu belirterek "TOKİ olarak, Türkiye enerjide ithalata dayalı bir ülke olduğu için hem yenilenebilir enerjinin yani atıklardan enerji üretimi konusunda hem de rüzgardan ve güneşten belki binaların bulunduğu konumlardan elektrik üretme noktasında tasarımlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Danimarka'nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen “Sürdürebilir ve Akıllı Şehirler” programı kapsamında bu ülkeye 3 günlük ziyaret gerçekleştiren Turan, TOKİ’nin yenilenebilir enerji çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Bölgesel ısıtma konusundaki yenilikleri takip etme anlamında Danimarka ziyaretinin faydalı geçtiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

“Danimarka bölgesel ısıtma ve teknoloji anlamında dünyanın gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Burada gelişen hem teknolojiyi gördük hem de bölgesel ısıtma konusundaki yenilikleri inceledik. Bu açıdan yararlı bir seyahat gerçekleştirdik.”

TOKİ’nin yenilenebilir projeler üzerinde çalıştığını belirten Turan, şöyle konuştu: “Enerji, yenilenebilir enerji, bölgesel ısıtma bizim için önemli. TOKİ olarak, Türkiye enerjide ithalata dayalı bir ülke olduğu için hem yenilenebilir enerjinin yani atıklardan enerji üretimi konusunda hem de rüzgardan ve güneşten belki binaların kendi bulunduğu konumlardan elektrik üretme noktasında tasarımlar üzerinde çalışıyoruz.”

'13 BİN VATANDAŞIMIZ BORCUNU KAPATTI'

Turan, geçen aylarda başlattıkları ve borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 24 indirim getiren kampanyanın geri dönüşünün çok etkili olduğunu kaydederek "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan 13 binin üzerinde vatandaşımız faydalandı ve TOKİ’ye 600 milyon liralık borcunu kapattı. Burada önemli olan borcunu kapatan vatandaşlarımızın yüzde 98’i banka kredisi kullanmadan, 'yastık altı' dediğimiz tasarruflarıyla borcunu kapattı.” ifadelerini kullandı.

TOKİ iştiraki şirketleriyle iş yapan müteahhitlerin kampanyalarına TOKİ’nin destek verdiğine değinen Turan, kampanyalardan yurt dışında yaşayan Türklerin de faydalanabileceğini, gayrimenkul şirketlerinin yurt dışında da tanıtım kampanyaları yaptığını söyledi.

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