Toksik ebeveynlik çocukları nasıl etkiliyor? Toksik ebeveynliğin çocuklarda ciddi ve kalıcı etkilere yol açabileceğini belirten Çocuk ve Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan, sağlıklı ve destekleyici bir ebeveynlik yaklaşımının çocuğun duygusal ve psikolojik sağlığını korumak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti

Son dönemde oldukça yaygınlaşan “toksik” kavramı birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de “toksik ebeveynlik” kavramı. Toksik ebeveynlik kavramı ebeveynlerin çocukları için en iyisini isteseler bile bazen onları fazlaca sıkmaları ya da özgür birer birey olmalarını kısıtlamaları anlamına geliyor. Çocuk ve Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan, toksik ebeveynliğin çocuklarda ciddi ve kalıcı etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

ÇOCUKLARDA KALICI ZARARLARA YOL AÇABİLİR

Yılmazcan, “Bu etkiler çocuğun duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığına uzun vadeli zararlar verebilir ve gelecekteki yaşantısını etkileyebilir. Toksik ebeveynliğin çocuklar üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceği unutulmamalıdır” dedi.

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Toksik ebeveynliğin aşırı kontrol, duygusal - fiziksel istismar, ilgisizlik veya ihmal, küçümseme ya da reddetme, kıskançlık veya rekabet, kontrolcü ve baskıcı davranışlar şeklinde kendini gösterdiğini söyleyen Psikolog Yılmazcan, bunların ebeveyn tarafından farkında olmadan yapılmasının çocukta kalıcı travmalar bırakabileceğinin altını çizdi.

Toksik ebeveynliğin çocuklarda düşük özsaygı, depresyon, anksiyete ve diğer duygusal sorunlara neden olabileceğini de belirten Yılmazcan, “Çocuklar toksik ebeveynlik karşısında kendini değersiz ve sevgisiz hissedebilir. Sürekli eleştirilen ve aşağılanan çocukların gelecekteki ilişkileri, iş yaşamları ve kişisel başarıları da olumsuz etkilenir. Aynı zamanda toksik ebeveynlik karşısında çocuklar öfke problemleri, saldırganlık, arkadaş ilişkilerinde zorlanma gibi süreçler yaşayabilirler” diye konuştu.

"ZAMAN VE SABIR GEREKTİRİYOR"

Toksik ebeveynlik sonucu ortaya çıkan kalıcı durumların çocuğun genel yaşam kalitesini etkileyebildiğinden bahseden Yılmazcan, sağlıklı ve destekleyici bir ebeveynlik yaklaşımının çocuğun duygusal ve psikolojik sağlığını korumak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Yılmazcan, “Toksik ebeveynliği aşmak zaman ve sabır gerektirebilir ancak çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için toksik ebeveynlik belirtilerine dikkat etmek ve gerekli adımları atmak gerekli” dedi.

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Çocuk ve Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan, toksik ebeveynliği aşmak ve daha sağlıklı bir ebeveynlik tarzına geçmek için şu önerileri verdi:

• Çocuğunuzla empati kurun,

• Çocuğunuza duygusal sorunları açıkça konuşma fırsatı verin,

• Çocuğunuza kurallar belirleyin ancak sağlıklı sınırlar kurmayı unutmayın,

• Çocuğunuza olumlu geri bildirimler verin,

• Kuralların yanı sıra çocuğunuzun da özgür bir birey olduğunu unutmayın,

• Çocuğunuza rol model olun,

• Eğer toksik ebeveynlikle başa çıkmakta zorlanıyorsanız destek almaktan çekinmeyin.