Tolgay 4 maç sonra ilk 11'de

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada forma giyen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalamadı.
Arslan, son olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında ilk 11'de yer almıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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