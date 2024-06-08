Tom Cruise'dan Emily Blunt'a övgü: Harika bir arkadaş ve oyuncu
'Yarının Sınırında' (Edge of Tomorrow) filminin 10'uncu yılını kutlayan bir sosyal medya paylaşımı yapan Tom Cruise, filmdeki rol arkadaşı Emily Blunt'a harika bir arkadaş ve harika bir oyuncu olduğu için teşekkür etti
Tom Cruise, 'Yarının Sınırında' (Edge of Tomorrow) filminin 10'uncu yılını kutladı ve başrol oyuncusu Emily Blunt'a övgü yağdırdı.
61 yaşındaki aksiyon yıldızı, Instagram'da, 2014 yapımı filmin prodüksiyonu ve vizyona girmesiyle ilgili bir gönderi paylaştı. Gönderide oyuncu arkadaşları ve ekibi, özellikle de 41 yaşındaki Emily Blunt da vardı.
"Yarının Sınırında ilk kez sinemalarda gösterime gireli 10 yıl oldu" diye yazan Cruise, "Bu fırsatı kullanarak Emily Blunt'a harika bir arkadaş ve harika bir oyuncu olduğu için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onun bu filmdeki performansına bayılıyorum. Adanmışlığına. Mizahına. Kırılganlığına ve gücüne. Hepsini o getirdi" ifadesini kullandı.
Filmin yönetmenine ve 2017'de hayatını kaybeden oyuncu Bill Paxton da dahil olmak üzere rol arkadaşlarına teşekkür etmeden önce Cruise, "Bu yıl dönümü inanılmaz anıları hatırlatıyor" dedi ve şunları söyledi: Doug Liman'la ilk işbirliğim. Boyun eğmez Brendan Gleeson'a yeniden katılıyorum. Ve ilk kez büyük Paxton ile birlikte çalışıyorum. Onun performansı ve yarattığı karakter bu filmde silinmez bir iz bıraktı.
Cruise'un çok az savaş deneyimi olan bir askeri halkla ilişkiler görevlisi olarak rol aldığı 'Yarının Sınırında', Avrupa'nın uzaylılar tarafından işgal edilmesinden sonra geçen kıyamet benzeri bir bilim kurgu filmi. Yapımda Cruise'un karakteri, iradesi dışında savaşmaya zorlanıyor ve kendisini bir zaman döngüsünde sıkışmış halde buluyor. Blunt onu bir dövüşçü olarak eğitirken aynı savaşları tekrar tekrar veriyor.
"Filmin beyaz perdeye taşınmasına yardımcı olan tüm ekibimizin özverisinin yanı sıra, bunu hepinizle birlikte yaratmak büyük bir keyifti" diyen Cruise, "Yıllar boyunca bu filmden keyif alan herkese, hayran olduğunuz için teşekkür ederim. Bu filmi yaptıkları için Warner Bros.'a da teşekkür ederim. Üzerinde çalıştığımız harika filmler hakkında daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.