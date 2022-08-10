Tom Cruise'dan hayranlarına müzikal sürprizi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Top Gun: Maverick', küresel gişede bir milyar doları geçerek başarıyla yükselmeye devam ederken, filmin arkasındaki beyinler, aktör Tom Cruise ve yazar Christopher McQuarrie, seyirciyi eğlendirmek için yeni hazırlıklara başladı. Beyazperde'nin Deadline'dan aktardığı habere göre; ikili birbirinden çok farklı üç film projesinin hazırlıklarına başladı.

Projelerden biri, orijinal şarkıları ve dans tarzlarını içeren bir müzikal film olacak. Ortaklıklarına 'Görevimiz Tehlike' serisinin filmleriyle başlayan ikilinin diğer bir projesi, ilerleyen dönemde seriye dönüşme potansiyeli olan bir aksiyon filmi. Üçüncü proje ise, Tom Cruise'un 2008 tarihli 'Tropic Thunder' filminde canlandırdığı 'Les Grossman' karakterine odaklanacak. Filmlerin senaryoları Christopher McQuarrie tarafından kaleme alınacak.

Daha çok aksiyon filmleriyle izlediğimiz Tom Cruise'un bir müzikalde oynayacak olması oldukça merak uyandırıcı ancak bu yeni film aktörün ilk müzikal türüne ilk girişi olmayacak. Oyuncu daha önce 'Rock of Ages'in film uyarlamasında 'Stacee Jaxx' olarak birkaç rock'n roll klasiğini söylemiş ve beğenilen bir performansa imza atmıştı.

Christopher McQuarrie ve Tom Cruise, şu sıralarda 'Görevimiz Tehlike' serisinin 8. filmi olan 'Mission Impossible - Dead Reckoning Part Two'nun çekimlerini gerçekleştiriyor. Bu filmin Tom Cruise'un seriye veda ettiği film olacağına dair söylentiler vardı ancak McQuarrie yakın tarihli bir röportajında Cruise'un 'Ethan Hunt' karakterini canlandırmaya devam edeceğinin ipuçlarını verdi.