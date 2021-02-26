ISABELLA HAKKINDA

Kendisini ressam olarak tanımlayan Isabella, sosyal medya sayfasında da ağırlıklı olarak kendi eserlerine yer veriyor.

2015 yılında bilgisayar programcısı olan Max Parker ile evlenen Cruise, Hollywood'un en nüfuzlu isimlerinden biri olan Tom Cruise'un ailesinin, spot ışıklarından uzakta kalmayı seçen üyesi.