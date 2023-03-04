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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tom Sizemore hayatını kaybetti

18 Şubat'ta beyin anevrizması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Tom Sizemore, vefat etti. Ünlü oyuncunun 61 yaşında uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi

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  • Tom Sizemore hayatını kaybetti! Beyin anevrizması geçirmişti - Magazin haberleri

    'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) başta olmak üzere birçok filmde rol alan Tom Sizemore, beyin anevrizması geçirmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Sizemore'un yakınları aktörün kurtulması için umutların tükendiğini açıklamıştı.
  • Tom Sizemore hayatını kaybetti! Beyin anevrizması geçirmişti - Magazin haberleri

    UYKUSUNDA VEFAT ETTİ

    Ünlü oyuncudan acı haber geldi. Tom Sizemore'un 61 yaşında hayata veda ettiği belirtildi. Acı haberi Sizemore'un menajeri ve 15 yıllık arkadaşı Charles Lago duyurdu.

    Lago, uykusunda son nefesini verdiği sırada Sizemore'un yanında 17 yaşındaki ikiz çocukları Jayden ve Jagger ile kardeşi Paul'ün bulunduğunu açıkladı.

    Charles Lago, Tom Sizemore'un kendisi için sadece bir iş ortağı değil, aynı zamanda çok iyi bir arkadaş olduğunu da sözlerine ekledi.
  • Tom Sizemore hayatını kaybetti! Beyin anevrizması geçirmişti - Magazin haberleri

    "UMUTLAR TÜKENDİ" DEMİŞTİ

    Lago, birkaç gün önce Sizemore'un iyileşmesi için tüm umutların tükendiğini belirtmişti.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lago, "Doktorlar ailesini umut kalmadığını yönünde bilgilendirdi ve hayatına son verme kararını almayı önerdi. Şu an aile bu konuda bir karar verme aşamasında" demişti.
  • Tom Sizemore hayatını kaybetti! Beyin anevrizması geçirmişti - Magazin haberleri

    "BU ONLAR İÇİN ÇOK ZOR BİR ZAMAN"

    Tom Sizemore'un menajeri, oyuncunun ailesinin bu zorlu süreçte özel hayatlarına saygı talep ettiğini de sözlerine eklemişti. Ayrıca kendilerine ulaşan çok sayıda destek mesajı için müteşekkir olduğunu belirten Charles Lago, "Bu onlar için çok zor bir zaman" ifadelerini de kullanmıştı.
  • Tom Sizemore hayatını kaybetti! Beyin anevrizması geçirmişti - Magazin haberleri

    DEDEKTİFİ CANLANDIRACAKTI

    Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar), 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak), gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada 'Impuratus' adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

    Fotoğraflar: AP

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