DEDEKTİFİ CANLANDIRACAKTI



Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar), 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak), gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada 'Impuratus' adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.



Fotoğraflar: AP