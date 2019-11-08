2 aylık takip...

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar ve Kağıthane’de peş peşe park halindeki minibüs ve kamyonetler çalınmaya başlandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan ilk çalışmalarda, olayların benzer olduğu saptandı. Polis ilginç bir detayla daha karşılaştı. Çalınan araçların bulunduğu bölgelerde güvenlik kamera görüntüleri yoktu. Ve hırsızlar bunu biliyorlardı.

“TOPAL KEMAL” DETAYI

Polis iz bulmak için soruşturmayı derinleştirdi. Ve yapılan sokak çalışmalarında polis “ Topal Kemal” lakaplı birinin varlığına ulaştı. Elde edilen bilgilere göre hırsızlığı “Topal Kemal” lakaplı kişinin çetesi yapıyordu. Ve takiplerde “Topal Kemal” lakaplı kişinin Kemal K. olduğu belirlendi. Mahkemeden alınan kararla Kemal K. ve çevresi teknik ve fiziki takip başlatıldı.

ÇEKİCİNİN GÖRÜNTÜSÜ ELDE EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda çetenin tüm bağlantıları tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, “Topal Kemal” ve çetesi, park halindeki minibüs ve kamyonetleri çekiciyle çalıyordu. Çalınan araçlar parçalanarak piyasaya satılıyordu. Polis çetenin çekicisinin görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde çekicinin üzerinde parçalanmış araç parçaları görülüyordu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

2 aylık takibin ardından deliller toplandı. Savcılığın talimatı üzerine İstanbul ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda “Topal Kemal” lakaplı Kemal K. ile 8 kişi polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili bir kişi aranıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmadın ardından çete adliyeye gönderildi.