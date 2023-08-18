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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA 3.TOPLANTI YAPILACAK!

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri üçüncü toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. İş kollarına ait taleplerin müzakerelerin ardından görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 14 Ağustos’ta vererek pazarlık aşamasına geçilmişti.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ TALİMATI ALDIK"

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."