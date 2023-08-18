Memura toplu sözleşme zammı için ikinci teklif!
Toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrasında 2024-2025 yılı toplu sözleşme zam oranı için ikinci teklifi duyurdu. İşte 2023 toplu sözleşme zammında son durum...
Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama gelmişti. Bakan Işıkhan, "Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte 2023 toplu sözleşme zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...
BAKAN IŞIKHAN'DAN 2 YIL İÇİN YÜZDE 34 ZAM TEKLİFİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.
KAMU İŞVEREN HEYETİ YENİ BİR ZAM TEKLİFİ SUNACAK
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Öte yandan Kamu İşveren Heyeti'nin bugün yapılacak olan üçüncü toplantıda yeni bir zam teklifi sunması bekleniyor.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA 3.TOPLANTI YAPILACAK!
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri üçüncü toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. İş kollarına ait taleplerin müzakerelerin ardından görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 14 Ağustos’ta vererek pazarlık aşamasına geçilmişti.
"EMEKLİLERLE İLGİLİ TALİMATI ALDIK"
Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci toplu sözleşme zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahveci,
"(Kamu işvereninin önceki toplantıda sunduğu teklif) Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir." ifadelerini kullandı.
"YETKİLİLERİ İNSAFLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"
Kahveci, hakları olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımadıklarını belirterek, haklarını da almadan masadan kalkmak istemediklerini söyledi.
Yıllardan beri bu ülkenin en fazla ezilen ve maaşları en fazla eriyen kesimin memur ve memur emeklileri olduğunu ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:
"Yüzde 33 enflasyon hedeflenirken yüzde 23 zam teklif etmek, memur ve emeklilerimizi kaderiyle baş başa bırakmak demektir. Yetkilileri gerçeğe çağırıyoruz, insaflı olmaya davet ediyoruz, Bu mağduriyete bir son verin diyoruz. Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve piyasa gerçekleriyle uyumludur. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir."