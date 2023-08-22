Toplu sözleşme 4. toplantısı ne zaman? İşte 2023 toplu iş sözleşmesi toplantı takvimi ve son gelişmeler!

Toplu iş sözleşmesi toplantılarında bu kez 4. toplantı için geri sayıma geçilmiş durumda. Söz konusu duruma ilişkin 4 milyondan fazla memur ve 2,5 milyona yakın emekli aramalar yapıyor. İşte, gerek Memur-Sen tarafından yapılan açıklamalar gerekse yeni toplantı ile ilgili bilgiler...

3 Şurada Paylaş!









MEMUR-SEN'DEN YÜZDE 70 ZAM TALEBİ

Memur-Sen toplu sözleşme zammında yüzde 70 zam talep etti.

"Toplu sözleşme görüşmelerinde 21. günü geride bırakıyoruz. Son 36 saatine girdiğimiz görüşmelerin kritik kavşağında sizleri bilgilendirmek, yaşanan süreci özetlemek ve geldiğimiz aşamayı paylaşmak için bir aradayız." ifadelerini kullanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Refah payı isteğimiz, enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır. Kamu İşvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen’e imza attıracak teklifi bekliyoruz." dedi.