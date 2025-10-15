Toprak, 3. kez dünya şampiyonu olabilir!

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek son etabında mücadele edecek olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, müsabakayı zirvede tamamlarsa 3'üncü dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Jerez Pisti'nde 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışında 2'nci şampiyonluğunu ilan eden milli motosikletçi Toprak, bu yıl da yine aynı pistte 18 Ekim Cumartesi günü ilk yarışta 3'üncü dünya şampiyonluğunu ilan edebilmek için en yakın rakibi Bulega'nın 39 puan önünde avantajlı bulunuyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası kariyerini sürdüren 28 yaşındaki Toprak'ın 7 yaşından beri motosiklet kullandığı ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildiği belirtiliyor.

Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve ayrıca İngiliz yarışçı Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış kazanan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğuna ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla ulaşırken, BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak, 3'üncü dünya şampiyonluğu için hafta sonu Jerez'de ilk yarışta birinci olursa en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'nın derecesine bakılmaksızın 2025 şampiyonluğunu garantileyecek.

Ay-yıldızlı şampiyon, başka bir deyişle hafta sonu ilk yarışta Bulega'nın 37 puan üstünde bir sonuca ulaşırsa 3. sezon şampiyonluğunu son ana yarış öncesinde ilan edecek.

KARİYERİNDE 78 KEZ BİRİNCİ, 60 KEZ İKİNCİ, 33 KEZ DE ÜÇÜNCÜ OLDU Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 255 yarışta mücadele eden Toprak, 171 kez ilk 3'te yer alarak Türkiye'yi podyumda temsil etti. Kariyerinde 78 kez birinci, 60 kez ikinci, 33 kez de üçüncü olmayı başaran ay-yıldızlı şampiyon, 2025 sezonunda ise 21 galibiyet, 8 ikincilik ve 20 tur en iyi zamanlama başarısı gösterdi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 8. yılına giren Toprak, 2024'te bir sezonda üst üste 13 galibiyet alarak bu alanda rekor kırdı. Toprak, 2021 ve 2024 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022 ve 2023 sezonlarını ise dünya ikincisi olarak tamamladı. 2025 sezonunda son etap öncesinde pilotlar genel klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 580 puanla birinci, 3'üncü dünya şampiyonluğu yolunda en yakın rakibi Nicolo Bulega 541 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 292 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışmak üzere Prima Pramac Racing takımı için Yamaha YZR-M1 ile anlaştı. Toprak, gelecek sezon Türkiye adına MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olacak.