Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superbike İtalya ayağının ikinci yarışında 2. oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası İtalya ayağının ikinci ana yarışını 2. sırada tamamladı.

        İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde gerçekleştirilen yarış 23 tur üzerinden yapıldı.

        Rokit BMW takımı pilotu Toprak, Superpole yarışını 2. sırada bitirerek ikinci ana yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

        Yarışın hemen başında Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega'yı geçerek liderliğe yükselen Toprak, bu üstünlüğünü yalnızca 4 tur sürdürdü. Ardından liderliği geri alan Bulega, kalan turlarda pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

        REKLAM

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ikinci yarışında da 2. sırayı alarak İtalya etabını çifte podyumla kapattı. Aruba Ducati'den İspanyol Alvaro Bautista ise yarışı 3. sırada tamamladı.

        Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan bir diğer Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu ise damalı bayrağı 17. sırada geçti.

        Bu sonuçların ardından genel klasmanda Bulega, 198 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Toprak Razgatlıoğlu 164 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Bautista ise 125 puanla Locatelli'yi geçerek 3. sıraya yerleşti.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Çekya'da Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde koşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!