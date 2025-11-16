Habertürk
        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sahne alıyor! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sahne alıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine 18 Kasım Salı günü çıkacak.

        Giriş: 16.11.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:49
        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sahne alıyor!
        Bu sezon üçüncü Dünya Superbike şampiyonluğunu (WSBK) ilan eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla piste çıkacak.

        Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan milli sporcu, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.

        WSBK kariyerini zirvede noktalayan Toprak, 2026 sezonunda Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.

