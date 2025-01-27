Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi üst üste zafer!

Superbike Dünya Şampiyonası'nda 2 kez mutlu sona ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, kazandığı şampiyonlukların önemli olduğunu ancak karakteriyle de gençlere rol model olmak istediğini söyledi.

2021 ve 2024'te zirvede yer aldığı şampiyonada bu sezon "1 numara" ünvanıyla mücadele edecek Razgatlıoğlu, soruları yanıtladı.

İmza attığı başarıların ardından gençler tarafından daha çok takip edilmesi ve destek görmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Toprak Razgatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Artık daha çok tanınan bir insan oldum ve özellikle gençlerin bizi izleyip desteklediği zamana geldim. Dünya şampiyonluğu elde etmek gerçekten başarılı ve güzel bir şey. Ancak karakterli olmak aslında gelecek nesli daha iyi yönlendirmek diyebilirim. Bu başarıları elde eden bir insanın aynı karakterde kalabilmesi gerçekten çok zordur. Bu örnekleri yurt dışında çok görüyorum. Dünya şampiyonu bazı sporcuların havalarından geçilmiyor. Hiçbir zaman kendi karakterimi değiştiren bir insan olmadım. Bu değişmeyecek de. Yaptığım sporu ve kazandığım şampiyonlukları bir ünvan olarak görüyorum. Benim için karakter daha çok önemli. Bir gün yarışları bırakacağız. Herkes senin şampiyonluğunu değil karakterini hatırlayacak. En çok önem verdiğim şey bu. Gençler için bunu çok güzel bir rol modellik olarak görüyorum. Arkamızdan gelecek yeni nesli de yönlendirmek için bu şekilde devam ediyorum. Zorlandığım bir şey yok. Tamamen kendi karakterim olduğu için değiştirmemeye devam ediyorum. Ünvan kazanmak, ünlenmek ve tanınmak ayrı bir şey. Her zaman mütevazı olmak bambaşka bir şey."

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