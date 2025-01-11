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        Haberler Bilgi Spor TORİNO DERBİSİ: Torino- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

        Torino- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bu sezon Serie A'nın beklentileri altında kalan Juventus, Torino ile karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği siyah-beyazlılar, ligde en fazla berabere kalan takım olarak dikkat çekerken hala namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Torino ise bu sezon geride kalan haftalarda 21 puan toplayarak 11. sırada yer alıyor. Peki Torino - Juventus karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:45
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        1

        Juventus, Torino deplasmanında galibiyetle ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda en çok gol atan oyuncu Vlahovic, 7 golle takıma katkı sağlarken, Kenan Yıldız ise 3 gol ve 3 asistle dikkat çekiyor. Juventus'un, Milan'a Kupa maçında 2-1 yenilmesiyle, gözler Torino karşılaşmasına çekildi. Thiago Motta'nın Lazio ekibi, İnter, Atalanta ve Napoli gibi rakiplerle puan farkını kapatmayı hedefliyor. Peki Torino - Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        TORİNO- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

        Torino- Juventus maçı 11 Ocak 2025 Cumartesi (bugün) 20.00'da oynanacak.

        3

        TORİNO- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Torino derbisi S Sport'dan canlı yayınlanacak.

        4

        KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Thiago Motta'nın vazgeçilmezi olan milli oyuncumuz Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek.

        5

        JUVENTUS MUHTEMEL 11

        Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Mckennie, Locatelli, Thuram, Gonzalez, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic

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