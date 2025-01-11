Juventus, Torino deplasmanında galibiyetle ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda en çok gol atan oyuncu Vlahovic, 7 golle takıma katkı sağlarken, Kenan Yıldız ise 3 gol ve 3 asistle dikkat çekiyor. Juventus'un, Milan'a Kupa maçında 2-1 yenilmesiyle, gözler Torino karşılaşmasına çekildi. Thiago Motta'nın Lazio ekibi, İnter, Atalanta ve Napoli gibi rakiplerle puan farkını kapatmayı hedefliyor. Peki Torino - Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda?