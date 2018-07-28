Toronto FC - Chicago Fire maçı istatistikleri

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Toronto FC, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Chicago Fire takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Toronto FC 19 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Chicago Fire 23 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Toronto FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Chicago Fire son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 414 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toronto FC kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.30, Chicago Fire sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30.

Toronto FC son hafta oynanan Chicago Fire maçında 1-2 kazandı.

Chicago Fire ise Toronto FC maçında 1-2 yenildi.

Toronto FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Toronto FC, kendi sahasında 15 gol attı, 14 gol yedi.

Chicago Fire ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chicago Fire, 14 gol atarken 21 gol yedi.

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