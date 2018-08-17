Torpedo Zhodino - Isloch Minsk maçı heyecanı

Torpedo Zhodino ve Isloch Minsk, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:45. 27 puanlı Torpedo Zhodino 6. sırada bulunuyor, Isloch Minsk 17 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Isloch Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 383 kodlu maçı oynayanlar; Torpedo Zhodino galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Isloch Minsk galibiyet oranı 0.00.

Torpedo Zhodino son haftadaki Slavia Mozyr müsabasında 2-0 kazandı.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Torpedo Zhodino, 9 gol attı ve 1 gol yedi.

Isloch Minsk, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Isloch Minsk 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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