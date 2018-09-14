Torque - Boston River sahaya çıkıyor

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Torque ile Boston River, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Torque 8 puanla 12. sırada, Boston River 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Torque, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Boston River, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 508 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torque kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Boston River sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Torque son hafta oynanan Boston River maçında 0-0 berabere kaldı.

Boston River ise CA Penarol maçında 3-0 yenildi.

Torque, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Boston River, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boston River 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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