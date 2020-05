Torunlarıyla yaşam mücadelesi veren Halepli nine:

AA

Suriye'de 9'uncu yılını geride bırakan iç savaşın mağdur ettiği anneler, yarın kutlanacak Anneler Günü'ne bu yıl da buruk giriyor.Esed rejiminin yaklaşık 4 ay önce Halep'in Han El Asal bölgesine düzenlediği saldırılarda yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınır hattına sığınan 62 yaşındaki Fethiye Ali, kıtlık içinde 8 torunuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Ali, Atme kamplar bölgesindeki İhlas çadır kentinde 3 yıl önce kaybettiği oğlunun 5, diğeri yaralanmış ve Türkiye'de tedavi gören oğlunun 3 çocuğuyla imkansızlıklar içerisindeki yaşam hikayesini AA muhabirine anlattı.Yaklaşık 4 ay önce rejim güçlerinin düzenlediği yoğun saldırılarından komşusunun yardımıyla kaçabildiğini belirten Ali, dul kadınların barındığı İhlas çadır kentine geldiğini söyledi.

Ali, "Üzerimizdeki elbiseler ile yola çıktık. Hiçbir şeyimiz yok. 8 yetimimden başka hiçbir şeyim yok. İki oğlumun çocuklarına ben bakıyorum. En büyüğü 10, en küçüğü 3 yaşında. Onların başını okşayan kimse yok." dedi.

- "En son eti bayramda yemiştik"

Torunlarına yiyecek temin etmekte büyük zorluklar çektiğini dile getiren Ali, "Patates ucuzladı diye 4-5 kilogram patates aldık. 3-4 kabak aldık. Yemek yaptım. Günlük 5 poşet ekmeğe ihtiyacım var. Ekmeği idareli kullanıyoruz." diye konuştu.Torunlarının evlatlarından daha fazla kıymetli olduğunu ifade eden Ali, şöyle devam etti:

"Bazen seyyar satıcı geliyor. 'Nine bize bir şeyler al' dedikleri zaman çaresiz oluyorum. Üzüleyim mi, ağlayayım mı? En son eti bayramda yemiştik. Balık yemeyeli 6 yıl oldu. Bir kilogram et, bir yığın para ediyor. Çocuklar eti bilmiyor. Etli yemek yapmak istesem bir kilogram et 8-11 bin Suriye lirası arası (41-55 TL). Ben nereden et getireyim?"- "Bayram, aile ister"Ali, Suriye'de savaşın oluşturduğu durum nedeniyle hayatta kalma mücadelesi vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Burada Anneler Günü yoktur. Bayram bile yoktur. Kimsem yoktur. Torunlarımın kimsesi yoktur. Kimse huzurlu değil. Bayram, aile ister." ifadelerini kullandı.

Gece olduğunda çocuklarını özlediği için çok zor anlar yaşadığını belirten Ali, "Dünya neden böyle? Önceden evimizden gelen giden eksik olmazdı. Şimdi ise benim gibi birkaç ihtiyardan başka gelen giden de yok." dedi.

- İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.