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        Haberler Bilgi Spor Tothenham- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Tothenham- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Premier Lig'de Tothenham, Newcastle'ı ağırlıyor. Lig'de son 4 maçını kazanan Newcastle, Tothenham'ı yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Öte yandan ligdeki son 7 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Tothenham kötü gidişata son vererek taraftarı karşısında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Tothenham- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:20
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        Tothenham- Newcastle maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlübiyet alan Tothenham, 24 puanla 11. sırada yer aldı. Öte yandan Newcastle, çıktığı 19 maçta 9 kez kazanırken 5'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 5. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 10 maçta ise Newcastle 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma beraberlik ve Tothenham galibiyetiyle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Tothenham-Newcastle maçı ne zaman ve hangi kanalda?

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        TOTHENHAM- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

        Tothenham- Newcastle maçı 4 Ocak 2025 Cumartesi (bugün) 15.30'da oynanacak.

        3

        TOTHENHAM- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

        4

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Forster, Porro, Gray, Draguşin, Spence, Sarr, Bissouma, Kulusevski, Maddison, Johnson, Solanke

        5

        NEWCASTLE MUHTEMEL 11

        Dubravka, Livramento, Kelly, Burn, Hall, Guimares, Tonali, Joelinton, Murphy, Gordon, Isak

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