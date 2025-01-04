Tothenham- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'de Tothenham, Newcastle'ı ağırlıyor. Lig'de son 4 maçını kazanan Newcastle, Tothenham'ı yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Öte yandan ligdeki son 7 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Tothenham kötü gidişata son vererek taraftarı karşısında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Tothenham- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tothenham- Newcastle maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlübiyet alan Tothenham, 24 puanla 11. sırada yer aldı. Öte yandan Newcastle, çıktığı 19 maçta 9 kez kazanırken 5'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 5. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 10 maçta ise Newcastle 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma beraberlik ve Tothenham galibiyetiyle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Tothenham-Newcastle maçı ne zaman ve hangi kanalda?
TOTHENHAM- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?
Tothenham- Newcastle maçı 4 Ocak 2025 Cumartesi (bugün) 15.30'da oynanacak.
TOTHENHAM- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.