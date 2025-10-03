Habertürk
        Tottenham, Bentancur ile nikah tazeledi! - Futbol Haberleri

        Tottenham, Bentancur ile nikah tazeledi!

        Premier Lig ekibi Tottenham, Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur ile sözleşme uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 19:28 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:28
        Tottenham, Bentancur ile nikah tazeledi!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Rodrigo Bentancur'un kulübümüzle yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

        Açıklamada, "Ocak 2022'de Juventus'tan aramıza katılan 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar formamızla 122 maçta forma giydi ve 9 kez gol attı." bilgisi verildi.​​​​​​​

