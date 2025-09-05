Tour of İstanbul'un ikinci etabı Şile'de tamamlandı!

Tour of İstanbul'un ikinci etabı, Şile'de gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano’nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.