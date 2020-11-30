Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Tövbeler Olsun 15. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı izle

TRT 1'in sevilen dizisi Tövbeler olsun dün akşam saat 20.00'de seyirciyle buluştu. Sena yüzünden Aylin'le arası bozulan Buğra en sonunda gerçeği söyleyerek Sena'dan uzaklaşmak ister. Tövbeler Olsun 15. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı izle...

Tövbeler Olsun 15. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı izle

Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tövbeler Olsun 15. bölüm dün akşam yayınlandı. Tövbeler Olsun 15. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri yeni bölümü merak ediyor. İşte Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı...

TÖVBELER OLSUN 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TÖVBELER OLSUN 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rafaello tarafından dolandırılan Namzet ve Latife hala olayın şokunu atlatamamıştır. Namzet ise bu durum yüzünden Osman’ı suçlamaktadır. Öte yandan şirketin durumunun kötüye gittiğini öğrenen Namzet herkesi acil toplantıya çağırır. Nazmiye ve Anıl’ın ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışan Ertan ise Anıl ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır.

Sena yüzünden Aylin'le arası bozulan Buğra en sonunda gerçeği söyleyerek Sena'dan uzaklaşmak ister. Fakat bu defa da Latife ve Hülya buna engel olmak için büyük bir işbirliği kararı almıştır. Sena'nın şirketin başına geçtiğini öğrenen Namzet‘in de Buğra ve Sena ile ilgili planları vardır.

Osman'ın tesadüfen karşılaştığı Mahir yüzünden Namzet ‘in başına yine olmadık işler gelecektir. Namzet Mahir'den nasıl helallik alacak? Şirketteki köstebeği bulmak isteyen Nazmiye'ye neler bekliyor? Hülya ve Latife'nin planı ne? Osman'ın yanlış anlaması bu defa Namzet ‘in başına ne işler açacak? Tüm bunlar olurken Horanta Holding'i bekleyen büyük tehlike ne?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cem Adrian 40. yaşını kutluyor! Cem Adrian kimdir? Cem Adrian'ın hayatı ve kariyeri
TELEVİZYONCem Adrian kimdir?
Ali Rıza ve Halide'den aşk itirafı!
TELEVİZYONAli Rıza ve Halide'den aşk itirafı!
Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok? Zahide Yetiş'le Gelin Görün bitti mi?
TELEVİZYONZahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok?
Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm fragmanı izle! "Artık senden korkmuyorum!"
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Menajerimi Ara 14. bölümde neler oldu?
Money Bag tarifi, nasıl yapılır? MasterChef Money Bag yapılışı ve malzemeleri
TELEVİZYONMoney Bag tarifi, nasıl yapılır?
Arıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 12. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONArıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat detayları
TELEVİZYONZeynep Tuğçe Bayat kimdir?
Çukur 13. yeni bölüm bu akşam: Yamaç ve Cumali yüzleşiyor!
TELEVİZYONYamaç ve Cumali yüzleşiyor!
Arıza 12. bölüm tek parça izle
TELEVİZYONArıza 12. bölüm tek parça izle

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X