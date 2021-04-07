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Toy kuşu Kırıkkale’de görüldü

Soyları tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

Toy kuşu Kırıkkale’de görüldü
İHA

Dünyanın en büyük uçabilen kuşlarından biri olan Türkiye'nin ise en büyük kuş türü toy kuşunun nesli çoğu ülkede tükeniyor.

İHA'nın haberine göre özellikle beslenmek için tarlaları ve kırları tercih eden bu kuşlar, büyük olmaları nedeniyle göze hoş görülüyor.

Türkiye’de nesli tükenmekte olan toy kuşu, uzun bir sürenin ardından tekrar Kırıkkale'de görülerek fotoğraflandı.

"ÜLKEMİZDE SAYILARI AZALMIŞTIR"

DKMP’de yapılan açıklamada, "Kırıkkale sanılanın aksine yaban hayatı açısından zengin bir bölge. Soyları tükenme tehlikesi altında bulunan ve müdürlüğümüz ekiplerince sıkı şekilde takip edilen bu kuşlar her sene sonbahar ve bahar aylarında ilimiz sınırlarında görülebilmektedir. Toy, dünyada göç eden ve uçabilen en büyük kuşlar olarak bilinmektedir. Ağırlıkları 18 kilograma kadar çıkabilmektedir. Yaşam alanı olarak bozkır ve step alanları tercih eder. Ülkemizde Doğu Anadolu'dan Ege'ye kadar birçok ilde görmek mümkün olmakla birlikte sayıları azalmıştır. Bizler de toy kuşu popülasyonunun artmasını sağlamak için etkin koruma faaliyetleri yapmaktayız" denildi.

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