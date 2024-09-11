Toynakları 20 santim uzayan yılkı atının yardımına koştular

"DUYARSIZ KALMADILAR"

Asım Yıldız, "Doğa keşfi sırasında karşılaştığım yılkı atının yardımına ülkemizin birçok bölgesinden yardım etmek isteyen sevgi dolu, koca yürekli insanlar bizlere ulaştı. Güçlükle yürüyen yılkı atı hareket edemediği için otlayamamış ve zayıf düşmüş. Sağ olsun ilçemizdeki vatandaşlar da konuya duyarsız kalmadı ve hayvana yardım ederek tekrar özgürlüğüne kavuşturdu" dedi.