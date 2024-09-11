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        Haberler Yaşam Toynakları 20 santim uzayan yılkı atının yardımına koştular

        Toynakları 20 santim uzayan yılkı atının yardımına koştular

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ön ayaklarından engelli yılkı atı, yaklaşık 20 santim uzayan toynakları nedeniyle yürüyemez hale geldi. Beslenemediği için güçsüz kalan yılkı atı, durumu fark eden doğa ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:08
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kumalar Yaylası'nda geçen hafta sonu keşif gezisine çıkan Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) Kulübü Başkanı Asım Yıldız, ön ayaklarından engelli olan bir yılkı atının hareket edemediğini ve toynaklarının aşırı uzadığını fark etti.

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        Yeterince beslenemediği için güçsüz kalan yılkı atının fotoğrafını çeken Yıldız, sosyal medyadan paylaşım yaparak yardım istedi.

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        YEĞENİ İLE YARDIMA KOŞTU

        İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde oturan ve kendilerinin de atları bulunan Yunus Karakuş ile yeğeni Bekir Özdemir, atın durumunu görünce yardım için yola çıktı. 

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        Yunus Karakuş ve yeğeni, yılkı atını bulup, toynaklarını testereyle kesip, törpüledi. Yaklaşık 20 santimetre uzayan toynaklarından kurtulan yılkı atı, doğaya bırakıldı.

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        "DUYARSIZ KALMADILAR"

        Asım Yıldız, "Doğa keşfi sırasında karşılaştığım yılkı atının yardımına ülkemizin birçok bölgesinden yardım etmek isteyen sevgi dolu, koca yürekli insanlar bizlere ulaştı. Güçlükle yürüyen yılkı atı hareket edemediği için otlayamamış ve zayıf düşmüş. Sağ olsun ilçemizdeki vatandaşlar da konuya duyarsız kalmadı ve hayvana yardım ederek tekrar özgürlüğüne kavuşturdu" dedi.

        #yılkı atı
        #toynakları uzayan yılkı atı
        #afyonkarahisar
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