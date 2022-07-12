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Japon otomotiv üreticisi Toyota, karbon nötre ulaşmak adına farklı çözümler ve alternatifler üretmek üzere çalışmalar yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bu çalışmalar kapsamında Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ile işbirliğine imza atan Toyota, ağır ticari araçlarda hidrojen motorları kullanmak üzere planlama ve araştırmalara başladı.

Bu araştırmaların içten yanmalı motorların kullanımını uzatacağı ve hidrojen motorlu ağır ticari araçların önünü açacağı kaydedildi.

Toyota, karbon nötre giden yolda farklı ülkelerdeki enerji koşullarına ve farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak hibrit araçlar, tam elektrikli araçlar ve yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere çeşitli motor seçenekleri geliştiriyor.

Hidrojen motorları da bu seçeneklerden biri olarak gören Japon şirket, geçtiğimiz yıldan bu yana Japonya’da bazı yarış serilerinde kullanılan hidrojen motorlu Corolla ile bu teknolojiyi test ediyor.

Toyota ile işbirliği yapan Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ise, hidrojen motorlarıyla karbon nötre giden yolda bir çözüm bulmayı hedefliyor.