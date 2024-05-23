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        Haberler Sağlık "Toz taşınımıyla solunum yolları enfeksiyonları arttı" - Haberler

        Prof. Dr. Şener: Toz taşınımıyla solunum yolları enfeksiyonları arttı

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıyla solunum yolları hastalıklarında bulaş hızının yükseldiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:23
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        "Toz taşınımıyla solunum yolları enfeksiyonları arttı"
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        Şener, yaz öncesi azalan grip gibi solunum yolları enfeksiyonlarında, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı gibi iklimsel kaynaklı artış gözlemlediğini anlattı.

        Son günlerde burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözde yaşarma, sulanma, genizde tıkanıklık, kuru öksürüğün yanı sıra viral enfeksiyon şikayetiyle hastanelere başvuru olduğunu dile getiren Şener, "Bu dönemde enfeksiyon hastalıklarının sık görülmesinin temel sebebi aslında toz taşınımıyla partiküllerin havada kalma potansiyeli. Yani havada kalan toz parçacıklarına yapışan virüsler kişiden kişiye daha erken periyotta daha uzun mesafelerde taşınabiliyor. Yani partiküllerle viral enfeksiyonların taşınımı birlikte oluyor. Dolayısıyla bu açıdan dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

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        Alerjik şikayetler ile viral enfeksiyonların karıştırıldığını hatırlatan Şener, bu iki hastalığın birbirinden ayırt edilmesinin kolay olduğunu belirtti.

        Alerjik hastalıklarda gözlerde yanmanın, burun akıntısı ve hapşırmanın daha çok yaşandığına dikkati çeken Şener, şunları kaydetti: "Viral enfeksiyonlarda geniz sarkıntısı, geniz tıkanıklığı ve gözlerde sulanma, yanma gibi tabloları daha az görüyoruz. Bunları daha çok belli belirsiz olan ateş, eklem ağrıları, kas ağrılarını ve beraberinde de hastalarda kuru öksürük görüyoruz. Alerjik tablolarda gün içerisinde alerjiye maruz kalma şikayetlerinde ciddi anlamda alevlenmeler artmalar meydana geliyor. Bu da bizim için önemli bulgulardan bir tanesi. Viral hastalıklarında ise şikayetlerde herhangi bir dalgalanma olmaz. Gündüzleri ve gece aynı şikayetler devam eder. Alerjik tabloda ise şikayetlerde artma, gözlerde yanma, batma, ağızda ve burunda sulanma veya akıntılar daha belirgin meydana gelir."

        MASKE ÖNERİSİ

        Şener, toz taşınımının yoğun olduğu bölgelerde solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik hastalıklardan korunmak için mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.

        Yaşlı kişilerin hastanelerde ve toplu taşımaları kullanırken mutlaka maske kullanması gerektiğini vurgulayan Şener, "Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıyla solunum yolları hastalıklarındaki bulaş hızı yükseldi. Eğer maske takamıyorsanız toz ve alerjiyle vücuttan ve gözden özellikle belli yerlere uzak tutmak için aralıklarla yüzümüzün sadece suyla yıkamak dahi yeterli olabilir. Akciğerlerinde kronik hastalığı olanların özellikle bu dönemlerde ekstra dikkat etmesi lazım. Çünkü bu hastalığın alevlenmesi hem viral enfeksiyonlarla hem de taşınan toz ve problemlerle de daha sık gördüğümüz bir şey. Birbirinden ayırt etmek için mutlaka hastanelere başvurmak gerekiyor" dedi.

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