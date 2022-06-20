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Haberler Enerji
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TPAO'nun Siirt'te petrol arama izni uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt, Batman ve Mardin’de petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı

TPAO'nun Siirt'te petrol arama izni uzatıldı
İHA

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Siirt, Batman ve Mardin’deki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.

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