TPS Turku - Inter Turku düellosu

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. TPS Turku, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Inter Turku takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 22 puanlı TPS Turku 11. sırada bulunuyor, Inter Turku 32 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi TPS Turku, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Inter Turku son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 789 kodlu maçı oynayanlar; TPS Turku galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Inter Turku galibiyet oranı 0.00.

TPS Turku önceki hafta SJK Seinajoki mücadelesinde 1-0 yenildi.

Inter Turku, VPS karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan TPS Turku, 16 gol attı ve 13 gol yedi.

Inter Turku, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Turku 16 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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