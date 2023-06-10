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Trabzon Arsin'de kayan mahallede göç ve endişeli yaşam

Yaşanan heyelanlar nedeniyle 1'inci derece afet bölgesi kapsamına alınan Trabzon'un Arsin ilçesinde yer alan Çubuklu Mahallesi'nde, afetzedeler, yapılması planlanan yeni konutlara taşınmayı beklerken, kalacak yeri olmayan bazı aileler ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor. Hasar alan evinde yaşayan Şükriye Uzun yaşadığı durumu "Yağmur yağdığı zaman 'ev olduğu gibi çökecek' diyorum. Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum" sözleriyle anlattı

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DHA

  • Tranbzon'un Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi´nde heyelan nedeniyle beton yolda derin yarıklar oluştu, hasar gören 25 ev ve 1 cami boşaltıldı. 1'inci derece afet bölgesi' kapsamına alınan mahallede bazı aileler göç ederken, bazıları ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    İlçede, 6 bin dönüm arazi üzerine kurulu 480 haneli Çubuklu Mahallesi'nde, 2019 yılında meydana gelen irili ufaklı heyelanlarda, arazi ve yollarda çatlaklar oluştu. AFAD ve belediye ekiplerinin incelemelerinde, arazi tabanında su varlığı tespit edildi.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    Zamanla yaşanan heyelanlar nedeniyle, beton yoldaki yarıklar büyüdü, hasar gören 22 hane ve 1 cami, boşaltıldı. Önlem alınan mahallede heyelanlı bölge, 1'inci derece afet bölgesi kapsamına alındı. Mahallede yağışlar sonrası yeni heyelanlar oluşunca 3 ev daha hasar gördü.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    AFET BÖLGESİ GENİŞLEDİ

    Afet bölgesi genişleyerek 300 dönümü aştı. Mahallede, evlerini tahliye edenlerden kimileri kiraya çıktı, kimileri de farklı yerlere taşındı. Boşalttıkları riskli evlerinden eşyalarını taşıyanlar, sağlam kalan çatı, pencere ve kapı gibi malzemeleri, sökmeye başladı. Afetzedeler, yapılması planlanan yeni konutlara taşınmayı beklerken, kalacak yeri olmayan bazı aileler ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    "YAĞMUR YAĞINCA SU FIŞKIRIYOR"

    Hasar gören evinin çatısını söken Neşat Semiz, "Evimiz bayramdan sonra yıkılmaya başladı. Eşyalarımı söküp bir yere koyuyorum ki, belki ilerde kullanırız. Yağmur yağdığında her taraftan su fışkırıyor. Önlem alınmalı" dedi.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    "GİDECEK YERİMİZ YOK"

     

    Hasar alan evinde yaşayan Şükriye Uzun, "Duvarlar yıkılıyor, merdivenimiz gitti. Evin içi çatlak. Üstünü boşalttık. Jandarmalar 'burada durmayın' dedi ama gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığı zaman 'ev olduğu gibi çökecek' diyorum. Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum" diye konuştu.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    "MALZEMELERİMİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Yıkılan evindeki sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan Barış Semiz "Direkler eğrilmişti ama evimin yıkılacağını hayal etmemiştim. İçerdeki eşyalarımı kurtarmaya çalışıyorum. Evim 10 gün önce çöktü ve malzemelerim içerde kaldı. Ev sözü verilmişti; ne yerimiz var ne yurdumuz" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    Mahalle muhtarı Hakkı Uzun da "Alan geniş olunca yere kazık çakamadılar ve burayı `afet bölgesi´ ilan ettiler. 3 hane de hasar görünce afet bölgesi kapsamına alındı. Tehlike arz ettiği halde mahalle halkı gidecek yeri olmadığı için tehlikeli evde oturuyor. İnsanların en önemli talebi, hak kazandıkları dairelerini istemeleri" dedi.
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

    Heyelanda hasar gören evini kendisinin yıktığını anlatan Turan Uzun da kiraların pahalı olduğundan yakınarak, ilçede yapılan konutlardan kendilerine hak verilmesini istedi. 
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"
  • SON DAKİKA! Trabzon'daki bu mahalle kayıyor: "Sabah eve bakıyorum, 'çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum"

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