AFET BÖLGESİ GENİŞLEDİ

Afet bölgesi genişleyerek 300 dönümü aştı. Mahallede, evlerini tahliye edenlerden kimileri kiraya çıktı, kimileri de farklı yerlere taşındı. Boşalttıkları riskli evlerinden eşyalarını taşıyanlar, sağlam kalan çatı, pencere ve kapı gibi malzemeleri, sökmeye başladı. Afetzedeler, yapılması planlanan yeni konutlara taşınmayı beklerken, kalacak yeri olmayan bazı aileler ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.