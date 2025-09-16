Yıldırım, dünyada barışın önemini vurgulayarak şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür' derken bunu kastediyor. Büyük devletlerin hegemonyasında diğer devletlerin ezilmemesini kastediyor. Biz de bugün bunun için gayret etmek mecburiyetindeyiz. Ertuğrul Fırkateyni onun için Japonya'ya doğru yola çıktı. Sadece Japonya'da değil, yolda uğradığı yerlerde de insanlarla irtibata geçti."

Oradaki insanların da "Türkler gelmiş, Osmanlı gelmiş, Müslümanlar gelmiş" diyerek fırkateyni ziyaret ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu önemli bir bakış açısıydı, önemli bir vizyondu. Onun için oraya gidildi. Bu felaket olmasaydı ya da selametle dönülebilmiş olsaydı belki de çok daha farklı sonuçları olacaktı" dedi.