İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.

Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifade kullanıldı:

"Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

Konuyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

"Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık" Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu. REKLAM Ekipler bölgede inceleme yaptı Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da bölgede ekiplerden bilgi aldı. İstanbul'dan gelecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, insansız deniz aracında incelemelerini sürdürecek. "İlk gördüğümüzde fiber balıkçı teknesi zannettik" Hamsi avlamak için denize açılan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, gece saatlerinde teknenin radarına bir cismin girdiğini söyledi. Gördükleri şeyi geminin üzerine almak istediklerini anlatan Bozok, "Vince taktık, kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek, batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik." dedi. Bozok, insansız deniz aracını ilk gördüklerinde küçük balıkçı teknesine, fiber bota benzettiklerini belirterek şunları kaydetti: