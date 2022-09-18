Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçın 42. dakikasında penaltı kazanırken, bu karar tartışmalara neden oldu.Mücadelenin bu dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren ve orta yapan Trezeguet'in vuruşu, Matej Hanousek'in ayağından sekerek eline geldi.

Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.