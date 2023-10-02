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        Ali Erbaş: Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız

        DİYANETİşleriBaşkanı Ali Erbaş, "Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir bizim; sevap hanemizi doldurmak, Allah rızasına ulaşmak. Dünya malı dünyada kalır. Ama, dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız, unutulmazsınız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:15
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        Ali Erbaş: Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız
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        DİYANETİşleriBaşkanı Ali Erbaş, "Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir bizim; sevap hanemizi doldurmak, Allah rızasına ulaşmak. Dünya malı dünyada kalır. Ama, dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız, unutulmazsınız" dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir dizi programa katılmak için dün Trabzon´a geldi. Havalimanında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Erbaş, bu sabah Arsin İlçesi´ne bağlı Yeşilyalı Mahallesi´nde Çaykaralı Hacı Hasan Efendi Külliyesi´nin açılışına katıldı. Ardından Akçaabat ilçesinde yer alan Trabzon Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Cami ve Gençlik Merkezi´nin açılışını yaptı.

        Çaykaralı Hacı Hasan Efendi Külliyesi´ndeki açılış programında konuşan Erbaş, Kuran´ı-Kerim´in indiriliş amacının insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak olduğunu belirterek, "Düşününüz. Kuran´ın indiği andaki insanların hangi cehalet içerisinde olduğunu düşününüz. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, insanların pazarlarda alınıp satıldığı köle olarak ve her türlü Kuran-ı Kerim´in yasakladığı haramların işlendiği bir dünya. Sadece Mekke ve çevresinde değil dünyanın her yerinde bu türlü karanlık anlayışlar, cehaletler yaygın idi. Kuran-ı Kerim 13 yıl Mekke´de, 10 yıl Medine´de Efendimiz S.A.S rehberliğinde tebliği ve davetiyle kısa zamanda insanların gönüllerini önce aydınlattı sonra karanlıklardan aydınlığa çıkardı. O gün bugündür dünyanın her yerinde Kuran-ı Kerim´i öğrenen, öğreten, yaşayan ve beldeleri Kuran´la aydınlatan binlerce, milyonlarca Kur´an aşığı, Kuran sevdalısı geldi geçti. Ülkemizin her yerinde ve işte bugün burada açılışını yapmış olduğumuz Trabzon ilimizin Arsin ilçesinde yıllardan beri nice hafızlar yetişti. Nice kuran sevdalıları yetişti, nice alimler, hafızlar, hocalarımız geldi geçti. Ahirete intikal edenlere dua ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun, makamları ali olsun" diye konuştu.

        `İŞTE ÖĞRENENLER BURADA,  ÖĞRETENLER BURADA´

        Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine değinen Erbaş, "Bütün ülkemizde,  illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde İslam aleminde Mevlid-i Nebi Haftası olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yeniden anlamaya çalışıyoruz. Ne mutlu bizlere ki efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlidi- Nebi Haftası'nda onun en büyük mucizesi olarak gönderilen Kur´an-ı Kerim´in öğrenileceği, öğretileceği, yaşanacağı bir müesseseyi bir külliyeyi açmak gibi hayırlı bir işi yapıyoruz hep birlikte. Sizin en hayırlınız Kuran´ı öğreten ve öğrenenlerinizdir. İşte öğrenenler burada,  öğretenler burada, biz de en hayırlı işin yapılacağı bu külliyeyi açarak Rabbimizin bütün emeği geçen buradaki kardeşlerimiz için nasip edeceği o hayırdan, sevaptan pay almak için buradayız. Başka derdimiz yok" dedi.

        `DÜNYA MALINI EĞER ALLAH YOLUNDA HARCARSANIZ UNUTULMAZSINIZ´

         Erbaş,  "Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir bizim sevap hanemizi doldurmak. Allah rızasına ulaşmak. Dünya malı dünyada kalır. Ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız. Hacı Hasan Efendiler gibi işte burada deminden beri ismi anılan, ahirete irtihal etmiş olan onlarca yüzlerce insanlar gibi hep anılırsınız. `Ölmek istemiyorsanız, ölmez bir eser bırakınız´ atasözü var ya işte o da bizim ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz o anlayışa dayanan bir atasözüdür. İnşallah bizlerde öldükten sonra nice yıllar anılacak hayırlar yaparız"  diye konuştu. 

        Ali Erbaş saat 14.00´te Hayri Gür Spor Salonu'nda 1461 hafız için düzenlenecek olan icazet törenine katılacak.

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