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        Trabzonspor´da Kayserispor mesaisi; Orsic, 4 ay sonra idmanda

        Trabzonspor,Süper Lig'in 14´üncü haftasında Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana üst adalelerinde gerilme olan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmazken, sezon başı kampında sakatlık geçiren Mislav Orsic, tedavi süreci sonrası ilk kez idmana çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:50
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        Trabzonspor´da Kayserispor mesaisi; Orsic, 4 ay sonra idmanda
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        Trabzonspor,Süper Lig'in 14´üncü haftasında Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana üst adalelerinde gerilme olan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmazken, sezon başı kampında sakatlık geçiren Mislav Orsic, tedavi süreci sonrası ilk kez idmana çıktı.

        Trabzonspor, Süper Lig´in 14'ncü haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Taktik ağırlıklı süren çalışmalarda; oyuncuların hırslı ve neşeli oluşu ise dikkati çekti.

        ORSİC ANTRENMANDA

        Trabzonspor´un sezon başı kampında sakatlık yaşayan Mislav Orsic, tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra geldiği Trabzon´da, takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra antrenmana çıktı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlık yaşayıp, çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat oyuncu, ülkesindeki 4 aylık tedavisi sonrası, fizyoterapist eşliğinde bugünkü idmanda düz koşulara başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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