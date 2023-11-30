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        Dubai'ye coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı ihraç edildi

        ENES SANSAR - Trabzon'un Tonya ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli yaklaşık 3 ton Tonya tereyağı Dubai'ye ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:37
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        Dubai'ye coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı ihraç edildi
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        ENES SANSAR - Trabzon'un Tonya ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli yaklaşık 3 ton Tonya tereyağı Dubai'ye ihraç edildi.

        İlçede hayvancılığı destekleyerek üreticiyi kalkındırmak amacıyla 1971'de kurulan Tonya Süt Kooperatifi, faaliyetlerini sürdürüyor.

        Besicilerden günlük toplanan süt, kooperatifin Yeni Mahalle yolu üzerinde devlet desteğiyle kurulan ve geliştirilen üretim tesisinde işleniyor. Tesislerde, yemeklere lezzet katan coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı başta olmak üzere kolot, lor, kaşar ve telli peynir çeşitlerinin yanı sıra yoğurt da üretiliyor.

        Bünyesinde 20 kişinin istihdam edildiği 2 bin 836 üyeli kooperatif, rengi, kokusu ve lezzeti dolayısıyla Osmanlı salnamelerinde de övgüyle bahsedilen Tonya tereyağının ihracatına başladı.

        - "Günlük 8 ton süt işliyoruz"

        Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki, AA muhabirine, ilçe merkezinden ve köylerinden günlük 8 ton süt toplayıp işlediklerini söyledi.

        Üreticilerden sütü değerinde aldıklarını belirten Baki, "Kooperatifimize günlük gelen süt, ilk olarak pastörize edilmesinin ardından seperatör vasıtasıyla kaymağından ayırılıyor. Sütü, kendi üreticilerimizden temin ediyoruz." dedi.

        Baki, 8 ton sütün üretim planına göre çalıştıklarını ifade ederek, "Ortalama 2,5 ton sütü yoğurda alıyoruz, 1 tonu kaşara veriyoruz. Günlük 500 kilogram tereyağı elimize geçiyor." diye konuştu.

        Kooperatife kurulduğu günden beri devlet desteği sağlandığını vurgulayan Baki, dönem dönem üretimi kolaylaştıracak ekipman temin edildiğini, 2 yıl önce de süt toplamak ve ürünleri pazarlamak için araç desteği verildiğini aktardı.

        - "Daha güzel yatırımlarla aylık 10 ton tereyağı ihraç edebiliriz"

        Baki, 2018'de coğrafi işaret tescili alan Tonya tereyağının lezzetiyle her zaman tercih edildiğini söyledi.

        Perakende satışın yanı sıra çok sayıdaki gıda işletmesine de tereyağı verdiklerini anlatan Baki, "Ünlü yemek firmalarına verdiğimiz tereyağı beğenildi. Ürün verdiğimiz bazı restoranların Dubai'de şube açmaları neticesiyle ürünlerimiz orada bulunan vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

        Baki, ürünün beğenilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Oluşan talep üzerine ihracata ilk olarak Dubai ile başladık, güzel sonuçlar alıyoruz. 3 ay önce başlayan serüvenimizde Dubai'ye 3 tona yakın tereyağı ihraç ettik. Rusya ile görüşme halindeyiz. Rusya'da bulunan bazı yatırımcılar bizden tereyağı istediler. Bunlarla da hayırlısıyla ihracata devam edeceğiz. Ayda ortalama 1 ton tereyağı ihraç ettik. Daha güzel yatırımlarla aylık 10 ton tereyağı ihraç edebiliriz. Tonya sütünden yapılan diğer ürünleri de yurt dışına taşımayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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