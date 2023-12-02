Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Dalgaların sürüklediği denizde 5 gün sonra cansız bedenleri bulunan 2 liseliye hüzünlü uğurlama

        TRABZON'da,fırtınalı havada limanda cep telefonuyla görüntü çekerken dalgaların sürüklediği denizde 5 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) Gümüşhane'de, Emir Berke Aşık (16) ise Trabzon'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalgaların sürüklediği denizde 5 gün sonra cansız bedenleri bulunan 2 liseliye hüzünlü uğurlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da,fırtınalı havada limanda cep telefonuyla görüntü çekerken dalgaların sürüklediği denizde 5 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) Gümüşhane'de, Emir Berke Aşık (16) ise Trabzon'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Olay, 27 Kasım'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Aramaların 4'üncü gününde, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrenci Emir Berke Aşık'a ait mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaşıldı. Bu gelişme üzerine ekipler, çalışmaları bu noktada yoğunlaştırdı.

        Havadan, karadan ve denizden sürdürülen aramaların 5'nci gününde, 2 lise öğrencisinden Uğurcan Korkmaz'ın kaybolduğu noktaya 100 metre mesafedeki sahilde, kayalık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Bir süre sonra aynı bölgede Emir Berke Aşık'ın cenazesi bulundu.

        EMİR BERKE, TRABZON'DAN UĞURLANDI

        Liselilerin cenazeleri otopsileri işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi. Öğrencilerden Emir Berke Aşık'ın Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki cenazesinde babası Hakan Aşık, oğulları Eymen ve Enes Aşık ile tabut başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, ilçe belediye başkanları, Aşık'ın liseden arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İlçede Merkez Eski Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Emir Berke Aşık, Körez Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        UĞURCAN, GÜMÜŞHANE'DE DEFNEDİLDİ

        Fen lisesinde yatılı eğitim gören Uğurcan Korkmaz'ın memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki cenazesine katılan çok sayıda kişi, aileye ve babası Kamil Korkmaz'a taziye dileklerinde bulundu. Uğurcan Korkmaz, Torul Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altınpınar köyünde dualarla defnedildi.

        'ONU BÖYLE KAYBETMEK ÇOK ZOR DUYGU'

        Cenazede Uğurcan Korkmaz'ın arkadaşı Hasan Can Kandaz, "Uğurcan kardeşimizin 8 yıllık sınıf ve sıra arkadaşıyım. O çok zeki, alçak gönüllü, çevresine ve her zaman çevre sorunlarına karşı duyarlı olan birisiydi. Okulda ihmal varsa bunun takipçisi olacağız. Onu böyle kaybetmek çok zor bir duygu. Bu süreçte uyumadık, derslerimize odaklanamadık, maalesef 5'inci gün acı haberi aldık. Mekanı cennet olsun" dedi.

        'OKUL DAĞILINCA HABERİ DUYDUK'

        Cenazeye Trabzon'dan katılan, Korkmaz'ın fen lisesinden arkadaşı Sedef Sağlam da "Uğurcan sınıfta çok konuşan biri değildi. Yurtta nöbetçi olarak bazen denk gelince konuşuyorduk. Olay günü okulda yoktu; yurttadır geç gelir diye düşündük. Okul dağılınca haberi duyduk. Bu haber üzerine çok üzüldük, aklımız hep ordaydı. En azından bulunduğu için mutlu olduk" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        İhracatta kasım rekoru
        İhracatta kasım rekoru
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Engelli çiftin öyküsünü anlatan film festivallerden 29 ödül aldı
        Engelli çiftin öyküsünü anlatan film festivallerden 29 ödül aldı
        Trabzon'da alışveriş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı
        Trabzon'da alışveriş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı
        Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek
        Trabzonspor ile Kayserispor 53'üncü randevuya çıkacak
        Trabzonspor ile Kayserispor 53'üncü randevuya çıkacak
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü'nden Trabzonspor´a ziyaret
        Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü'nden Trabzonspor´a ziyaret