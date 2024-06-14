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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı - 14 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Trakya, Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan İç Ege, Marmara'nın güneyinde kuvvetli lodos da etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:32
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        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 44°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Yağmurlu 36°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

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