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        Trabzonspor´da Onuachu fırtınası

        Trabzonspor'un 2.01'lik santrforu Ebere Paul Onuachu, Süper Lig'de forma giydiği 11 maçta kaydettiği 7 golle takımın en fazla skor üreten ismi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:05
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        Trabzonspor´da Onuachu fırtınası
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        Trabzonspor'un 2.01'lik santrforu Ebere Paul Onuachu, Süper Lig'de forma giydiği 11 maçta kaydettiği 7 golle takımın en fazla skor üreten ismi oldu.

        Süper Lig´de geride kalan 15 hafta sonunda rakip filelere 27 gol gönderen Trabzonspor´un en fazla gol atan ismi 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Onuachu oldu. Bordo-mavili forma ile 5´inci hafta oynanan Beşiktaş maçı ile tanışan Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmada ilk golünü kaydetmişti. Bu maçın 29'uncu dakikasında takımının ilk golünün altına imzasını atan tecrübeli oyuncu galibiyette de önemli rol oynadı. Onuachu´nun özellikle Konyaspor ile oynanan maçta takımı adına kaydettiği 2´nci gol ise haftaya damga vurmuş `Puskaslık gol´ yorumlarını da beraberinde getirmişti. İngiliz ekibi Southampton´dan 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki Onuachu, gollerinin 4´ünü iç sahada oynanan Beşiktaş, Konyaspor (2) ve Pendik karşılaşmalarında; 3´ünü ise deplasmanda yapılan Hatayspor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında kaydetti.

        Onuachu forma giydiği 11 karşılaşmanın tamamında ilk 11´de sahaya çıkarken bu müsabakalarda 7 golünün yanı sıra 1 de asist üretti.

        Bordo-mavili takımda Onuachu´nun ardından en golcü oyuncular ise şu şekilde sıralandı:

        Bakesatas (4), Trezeguet (3) Enis Bardhi (2), Enis Destan (2), Edin Vişça (2), Nicolas Pepe (2), Denswil (1), Benkovic (1), Berat Özdemir (1), Göktan Gürpüz (1).

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-18 11:56:40

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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