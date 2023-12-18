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        Ünlü turizm merkezi Uzungöl karla kaplandı

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:48
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        Ünlü turizm merkezi Uzungöl karla kaplandı
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        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, kar kalınlığı 5 ila 10 santimetre arasında değişiyor.

        Yoğun geçen turizm sezonunun ardından sessiz günler geçiren Uzungöl'e gelen az sayıdaki ziyaretçi, karın tadını çıkardı.

        Soğuk havaya rağmen gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, seyir terasında vakit geçirdi.

        Öte yandan, Uzungöl ve çevresindeki karla kaplı ormanlar dronla görüntülendi.

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