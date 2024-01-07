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        Trabzon'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampolde devrilip, ters duran otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:44 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:45
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        Trabzon'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        TRABZON'un Sürmene ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampolde devrilip, ters duran otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi.  Önder Küçük yönetimindeki 37 NB 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atan otomobil ters dururken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Asiye Küçük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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