Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobildeki kadın öldü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

İlçenin Muratlı Mahallesi'nde Asiye K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün cansız bedenini ve yaralı Ö.K'yi araçtan çıkarttı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi ise inceleme sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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