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        Trabzon'da Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:40
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        Trabzon'da Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
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        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) gerçekleştirildi.

        KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının yoğun katılımla Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendiği belirtildi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, spor yapan bir akademisyen olarak, spor aktivitelerini önemsediğini ifade etti.

        Öğrencileri akademik başarılara odaklarken sporun biraz ihmal edildiğini düşündüğünü dile getiren Çuvalcı, şu değerlendirmede bulundu:

        "Öncelikle spor, herkesi kötü alışkanlıklardan koruyabilecek faaliyet. Benim en büyük arzum öğrenci akademik anlamda hayatına devam ederken bir yandan da spor ve müzikle ilgilenmesi. Biri vücudu dinamik tutarken, diğeri ruhu dinlendiriyor. Bu noktada bizler de üniversiteler olarak özellikle spor alanlarını ihmal etmemeli, gençlerimize bu noktada tam destek vermeliyiz."

        Çuvalcı, sporun ülkelerin ve üniversitelerin tanınırlığını artırmada önemli bir alan olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bildiğiniz gibi 2021'deki Tokyo Olimpiyatları'nda 11 bin sporcu arasından Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir rekora imza atmıştı. Kadın voleybol takımımız keza dünya şampiyonu olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Ferdi sporlarda Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu gibi başarılı gençlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Bizler de üniversitemizde spor alanlarımızı onarmaya ve yenilemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için salonların uzun süre açık kalmasını sağlıyoruz."

        Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise federasyon çatısı altında yapılan faaliyetlere ve imza atılan başarılara yönelik sunum gerçekleştirdi.

        YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da "YÖK Spor Dostu Kampüs" projesi hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, üniversite temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve daire başkanlarının katıldığı toplantı, öneri ve görüşlerin dile getirilmesinin ardından tamamlandı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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