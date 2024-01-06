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        Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı

        Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:53
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        Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
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        Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı.

        Şıhkıranı mevkisinde başlayan ve Sis Dağı'na kadar devam eden yürüyüşe katılanlar, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağının çevresinde toplandı.

        Bayrağı yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşün ardından Sis Dağı'na getiren grup, karla kaplı dağlar arasında bayrak açtı.

        Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Sarıkamış'ın, milletin benliğinde unutulmaz destanlardan birisi olduğunu söyledi.

        Memiş, Sarıkamış gibi bu topraklarda iz bırakmak için çalışmaları gerektiğini belirterek, "Bugün tam 109 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların memleketimizi işgalini önlemek için kışın en soğuk günlerinde 'vatan' ve 'millet' diyerek yürüyen Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bu yürüyüşe katıldık. Bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Bu toprakta izin var' sloganıyla Sarıkamış şehitleri anma programı düzenleniyor. Başta şehitlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

        Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ise vatan için hayatını feda eden şehitlere minnettar olduklarını dile getirdi.

        Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve katılımcılara buğday çorbası ikramı ile sona erdi.

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